Aumentano le scelte per Stellone | ma l’attacco resta a corto di uomini e di gol

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn ventaglio dipiù ampio. Purtroppo per, nei reparti dove il Benevento sembra avere meno problemi, tra i tanti che attanagliano la Strega. Contro il Brescia, in quello che sarà l’ennesimo scontro diretto da provare a sfruttare, il tecnico romano ritroverà Pastina in difesa, El Kaouakibi sulla destra e potrà contare in cabina di regia su Schiattarella e Viviani. Rientri a cui bisogna aggiungere un Letizia ormai recuperato, in campo per uno spezzone di partita contro il Cagliari e con una settimana in più di lavoro nelle gambe. Al netto dell’indisponibilità in difesa di Glik, destinato all’operazione e fuori causa almeno per un mese e mezzo, la vera nota dolente è rappresentata dalavrà glicontati nel reparto che desta maggiori ...