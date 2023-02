Glihanno piu' volte urlato "Liberta' per il leader curdo Ocalan". Il servizio di sicurezza dell'Eurocamera e' intervenuto per riportare l'ordine, agli eurodeputati e' stato chiesto di ...La vicepresidente Pina Picierno ha sospeso il dibattito in aula quando una quindicina dihanno scavalcato le barriere di protezione e srotolato bandiere con il volto di Abdullah Ocalan, leader fondatore del Partito dei lavoratori ...

Attivisti curdi interrompono la sessione plenaria del Parlamento Europeo per chiedere la liberazione di Ocalan Corriere TV

Attivisti curdi pro-Ocalan irrompono al Parlamento europeo, protesta in cima all'emiciclo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Attivisti pro curdi irrompono in aula, il videoracconto dell'europarlamentare friulana Elena Lizzi Il Messaggero Veneto

Ue, attivisti pro Ocalan irrompono nell’Europarlamento: “Libertà per il leader curdo” Il Fatto Quotidiano

Attivisti curdi pro-Ocalan irrompono al Parlamento europeo, protesta in cima all'emiciclo Tiscali Notizie

Seduta bloccata in Eurocamera dopo che alcuni attivisti hanno interrotto il dibattito irrompendo nell'emiciclo con una bandiera a favore di ...Un gruppo di circa 25 sostenitori curdi di Abdullah Ocalan ha preso d’assalto l’aula plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Gli attivisti curdi hanno interrotto la riunione scandendo cori per ...