Attenta Roma | su Abraham piombano due big inglesi | un club è agevolato

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sirene di mercato per l’attaccante dellaTammy. Il numero nove dei giallorossi, infatti, è finito nel mirino di due big. Stiamo parlando di Chelsea e Manchester United. Il primovorrebbe riaverlo in rosa, dopo averlo venduto allaper 40 milioni, e potrebbe sfruttare il diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro.Anche il Manchester United ci prova Secondo quanto riportato da CaughtOffside e rilanciato dal Manchester Evening News, anche il Manchester United sarebbe fortemente interessato all’attaccante della. Per ambo i, però, il 25enne giallorosso sarebbe l’alternativa per Victor Osimhen, scelto daicome obiettivo primario per l’attacco