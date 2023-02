ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner domina | si distrae | poi elimina Bonzi in 3 set e ritroverà Tsitsipas!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una partita durata due ore, ma che poteva chiudersi molto prima. Vittorioso l’esordio dinel torneo dindo Benjaminsul 6-2 3-6 6-1: per quasi tutta la partita l’altoatesino è stato superiore al dirimpettaio, che ha però sfruttato un momento di calo dell’azzurro nel cuore del secondo set difendendo il suo margine con le unghie e con i denti. Quando peròè tornato a fare, non c’è stato più nulla da fare: successo meritato e rematch attesissimo con Stefanos Tsitsipas agli ottavi. Il primo gioco rappresenta subito uno snodo importante della partita.vola sul 40-0, manon molla e diventa subito una lotta rusticana. L’azzurro è sempre sul pezzo, costringe ...

Esordio vincente per Jannik Sinner all'500 di. L'azzurro, reduce dalla vittoria al torneo di Montpellier, ha battuto al 1° turno il francese Benjamin Bonzi , n. 48 al mondo, con il punteggio di 6 - 2, 3 - 6, 6 - 1 in 2 ore e ...L'altoatesino si contenderà l'accesso al secondo turno dell'dicon Benjamin Bonzi , tennista 26enne originario di Nimes, in Occitania. E se dovesse riuscire a batterlo incontrerà lungo ...

Pronostici tennis oggi 15/2/2023: quote Atp Rotterdam bwin News Italia

Sorteggio sfortunato per gli italiani a Rotterdam Tennis Circus

ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Jannik ... LiveTennis.it

Invasione di campo surreale all'ATP Rotterdam: un uomo vestito da panda interrompe la partita Fanpage

Il 21enne azzurro elimina in tre set Bonzi all'esordio ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Jannik Sinner all''ABN AMRO Open', ...Una partita durata due ore, ma che poteva chiudersi molto prima. Vittorioso l’esordio di Jannik Sinner nel torneo di Rotterdam, eliminando Benjamin Bonzi sul 6-2 3-6 6-1: per quasi tutta la partita l’ ...