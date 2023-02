ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner | “Decisivo il break all’inizio del terzo set | sono pronto per affrontare Tsitsipas”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Missione compiuta pernel primo turno dell’ATP500 di. Sul veloce indoor dei Paesi Bassi, l’altoatesino si è imposto contro il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. Una partita nella qualeè riuscito a esprimere un grande tennis nella prima e terza frazione di gioco, calando invece nella fase intermedia. Il termometro della situazione, in negativo, è stato il 38% di prime di servizio in campo del secondo set, oltre che un numero crescente di errori con il dritto, fondamentale con il quale invece nella prima frazione era stato eccellente. Nelset si è ritrovata la via, spuntandola al termine di due giochi lottati e traendone beneficio per il resto della frazione. Alla fine della fiera, possiamo parlare di momenti di gioco eccellenti per ...