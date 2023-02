Atp Rotterdam 2023 | esordio ok per Sinner | supera Bonzi e si regala Tsitsipas

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Jannik, fresco vincitore a Montpellier, vince con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 al debutto sul cemento indoor dell’ATP 500 dicontro il francese, numero 48 Atp. Un incontro che per buona parte è stato ben gestito e controllato dall’altoatesino, incapace però nel secondo set di concretizzare le occasioni che avrebbero potuto consegnarli un successo in due parziali. Ma dopo il trionfo di domenica e il trasferimento in Olanda l’importante era proseguire la striscia vincente e guadagnarsi un interessante secondo turno contro Stefanos, affrontato già poche settimane fa agli Australian Open. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – In avvio il numero 14 al mondo parte con autorevolezza. Dopo un infinito primo game, che l’ha visto andare sotto 40-0, Jannik strappa il servizio ...

L'altoatesino si contenderà l'accesso al secondo turno dell'dicon Benjamin Bonzi , tennista 26enne originario di Nimes, in Occitania. E se dovesse riuscire a batterlo incontrerà lungo ...La rassegna stampa di mercoledì 15 febbraio 2023 C'è Bonzi tra Sinner e Tsitsipas. Sonego ko (Ronald Giammò, Corriere dello Sport) Si è chiuso al primo turno l'500 didi Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato battuto in due set dal canadese n. 8 del mondo Felix Auger - Aliassime (6 - 2, 6 - 3) al termine di un match mai in discussione. Il rammarico ...

ATP 500 Rotterdam: Sinner super Bonzi in tre set, prestazioni con luci e ombre per l'azzurro LiveTennis.it

Pronostici tennis oggi 15/2/2023: quote Atp Rotterdam bwin News Italia

LIVE Sinner-Bonzi 6-2 3-6, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: primo turno che si deciderà al terzo set OA Sport

ATP Rotterdam: avanti Tsitsipas e Medvedev, primo turno di Sinner alle 11 di mercoledì Ubitennis

Atp 500 di Rotterdam, il debutto di Sinner: orario e dove vederlo QUOTIDIANO NAZIONALE

Buon esordio per Jannik Sinner nell'ATP 500 di Rottedam: l'azzurro, reduce dal titolo conquistato nell'ATP 250 di Montpellier senza perdere neanche un set, concede qualcosa a Benjamin Bonzi, ma alla ...Buona la prima per Jannik Sinner all’ABN AMRO Open, torneo più comunemente conosciuto come Atp 500 di Rotterdam. Reduce dal trionfo di Montpellier, il ventunenne altoatesino ha battuto in tre set il ...