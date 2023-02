ATP Delray Beach 2023 | Giron sgambetta Shelton | Pecotic vince tra i grandi per la prima volta a 33 anni suonati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Consumata la tornata del primo turno del torneo ATP di. Sei le partite giocate, che hanno regalato qualche sorpresa. La storia di giornata è quella di Matija, che a trentatrée mezzolapartita della sua vita nel circuito maggiore battendo in rimonta Jack Sock. Sembrava tutto facile per l’ex top 10, che era partitondo i primi quattro giochi della partita, per poi però sgonfiarsi e far rientrare in gioco il croato, che senza pressioni è riuscito a rire la partita. Agli ottavi un altro statunitense, Marcos, che ha fatto valere la sua esperienza nei confronti dell’ottava testa di serie Ben, al ritorno in campo dopo i quarti agli Australian Open. Ora per lui le ...