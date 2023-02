Atp 500 di Rotterdam | Sinner passa agli ottavi | lo aspetta Tsitsipas

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Esordio tutto sommato positivo per Janniknell’”ABN AMRO Open” (ATP 500 – montepremi 2.074.205 euro) che si sta disputando sul veloce indoor di, in Olanda. Il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking dopo il trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), ha debuttato nel torneo superando 6-2 3-6 6-1, in poco più di due ore di partita, il francese Benjamin Bonzi, n.48 ATP, sconfitto in due set la scorsa settimana al primo turno di Montpellier da Sonego. Jannik domina primo e terzo parziale accusando un piccologgio a vuoto di concentrazione nella seconda frazione dove non sfrutta ben cinque palle-break. Nonostante il set concesso tutti buoni i numeri di: 7 ace e nessun doppio fallo, il 58% di prime in campo con il quale ha conquistato il 78% dei ...