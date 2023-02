Atletico Madrid | possibile l’arrivo di Pulisic dal Chelsea

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Christianpotrebbe lasciare il: sull’americano c’è l’interesse dell’di Simeone L’avrebbe messo nel mirino Christian. Secondo quanto riportato da Daily Mail, l’americano potrebbe lasciare il, dopo una stagione ai margini della squadra. Con solo 4 presenze quest’anno, il calciatore andrà in scadenza a giugno del 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Christian Pulisic potrebbe lasciare il Chelsea: sull'americano c'è l'interesse dell'di Simeone L'avrebbe messo nel mirino Christian Pulisic. Secondo quanto riportato da Daily Mail, l'americano potrebbe lasciare il Chelsea, dopo una stagione ai margini ...... appaiono lontani oggi i fasti autunnali, quando i nerazzurri terminarono al secondo posto in un girone con Porto, Bayer Leverkusen e. Da allora sono cambiate parecchie cose, a ...

La Roma in prestito - Il solito Perez contro l'Atletico Madrid. Torna in campo Kluivert, panchina per... Voce Giallo Rossa

Real Madrid, pronto lo sgarbo all'Atletico: grande obiettivo per l'estate Calciomercato.com

Chelsea, Pulisic può trasferirsi in Spagna: l'americano finisce nel mirino dell'Atletico TUTTO mercato WEB

Mercato, l'Atletico diventa bianconero: mezza Juve dal Cholo JMania

Nuovo flop crypto: l'Atletico perde lo sponsor di maglia Calcio e Finanza

La formazione belga ha sorpreso tutti nel raggruppamento con Porto, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, classificandosi secondo, il Benfica invece ha chiuso a sorpresa al primo posto per differenza ...Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe intrapreso i primi colloqui con l’entourage del calciatore, mostrando parecchio interesse per averlo a parametro zero la ...