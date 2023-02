Atletica | Stecchi sale fino a 5 | 82 nell’asta | eguaglia il record italiano di Gibilisco

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lievin – Nei Fenomeni dell’azzurra cheno o superanoitaliani storici, da stasera c’è anche Claudio. Nel Meeting di Lievin in corso, l’azzurro delle Fiamme Gialle e tra i primi dieci astisti del Mondiale didi Doha del 2020, ha raggiunto il suo coach e idolo Giuseppe. Comeconfessava in una sua intervista a Il Faro online, nel novembre del 2019, quel sogno di conquistare ilparlava al suo cuore di campione. Dopo tanti allenamenti, infortuni e uno strepitoso ritorno in pedana dell’inverno odierno del 2023,ildisaltando 5,82 alla prima ...