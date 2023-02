Atletica | Nadia Battocletti strappa il minimo per gli Europei Bruni fatica a Lievin | Tecuceanu 5°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Non soltanto Marcell Jacobs (sconfitto dopo due anni sui 60 metri, il Campione Olimpico dei 100 metri è stato battuto da Ferdinand Omanyala) e Claudio Stecchi (secondo posto con 5.82 e record italiano indoor nel salto con l’asta) al Meeting di, tappa del World Indoor Tour (livello gold) dileggera.ha infatti corso i 3000 metri con il tempo di 8:45.32, staccando ilper gliIndoor (2-5 marzo a Istanbul). La trentina, che era reduce dalla caduta e dal ritiro di Metz, si è prontamente riscattata e ha chiuso in sesta posizione nella gara vinta dall’etiope Diribe Welteji (8:34.84). Catalinè partito forte nel primo giro sugli 800 metri e poi è stato risucchiato nella pancia del gruppo, chiudendo in quinta posizione ...