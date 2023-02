Atletica | Marcell Jacobs riparte da 6 64 a Lievin | finale alle 21 28 contro Omanyala e Cissé

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha incomiciato la sua serata da protagonista al Meeting di, tappa del World Indoor Tour (livello gold) dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è cimentato nelle batterie dei 60 metri indoor, imponendosi con il tempo di 6.64 e staccando il biglietto per lache andrà in scena tra novanta minuti. Il Campione del Mondo e primatista europeo della distanza non ha forzato e il tempo non è di grande rilievo, dopo il 6.57 siglato una decina di giorni fa a Lodz (quando era tornato in gara a 172 giorni dalla sua ultima apparizione, coincisa con il trionfo agli Europei sui 100 metri). Il velocista lombardo è riuscito ad avere la meglio sullo slovacco Jan Volko (6.69) e sui francesi Aimerico Priamo (6.71) e Meba-Mickael Zeze (6.72). In terra polacca aveva faticato in ...