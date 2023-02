Atletica | Marcell Jacobs perde dopo 2 anni! Campione Olimpico sconfitto da Omanyala | 6 57 a Lievin

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha perso. Questa è la notizia più fragorosa che arriva dal Meeting di, tappa del World Indoor Tour (livello gold) dileggera. Ildei 100 metri non è riuscito a trionfare sui 60 metri indoor nella località francese e ferma così la sua striscia di successi su questa distanzadue anni e ben venti affermazioni di fila. Ildel Mondo e primatista europeo della specialità si deve arrendere al cospetto del keniano Ferdinand, che lo batte tagliando il traguardo in 6.54 (personale) contro il 6.57 del nostro portacolori.ha eguagliato il tempo siglato undici giorni fa a Lodz, lasciandosi alle spalle l’ivoriano Arthur Cissé ...

La batteria Non arriva in batteria:, in quarta corsia e in inedita maglietta blu griffata ...del suo allenatore Giuseppe Gibilisco eguagliato! Seguono aggiornamenti Leggi i commenti: ......c'è soloJacobs in Francia a Liévin. Non si era mai vista una presenza così massiccia di azzurri in una tappa Gold del World Indoor Tour, ovvero il principale circuito mondiale dell'...

LIEVIN (Francia)-Prima amarezza stagionale per Marcell Jacobs, battuto sui 60 metri nel meeting di Lievin, in Francia. Il campione olimpico dei 100, primatista europeo e campione del mondo della specialità. È lo standard per gli Euroindoor di Istanbul. Il campione olimpico Marcell Jacobs vince la sua batteria dei 60 a Liévin senza forzare con 6.64 e si qualifica per la finale in programma alle 21.28.