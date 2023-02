Atletica | Leonardo Fabbri scatenato | 21 53 e vittoria a Belgrado | quarto al mondo nel 2023!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)sta attraversando un eccellente momento di forma ed è estremamente consistente, tanto che aha gettato il suo peso a 21.53 metri e ha vinto il meeting andato in scena nella capitale serba. Il toscano si è reso protagonista di una gara di assoluto spessore, crescendo rispetto al 21.33 di Val-de-Reuil e al 21.49 di Parma. Terzo successo consecutivo per l’azzurro, che ha battuto una concorrenza di lusso: il croato Filip Mihaljevic (21.42 per il Campione d’Europa all’aperto), il bosniaco Mesud Pezer (20.91), il serbo Armin Sinancevic (20.81) e l’ucraino Roman Kokoshko (20.60)., che nella serie odierna vanta anche un 20.91 e quattro nulli, ha consolidato ilposto nelle liste mondiali stagionali e il terzo a livello europeo. Al momento il ...