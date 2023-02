Atletica Fiamme Gialle | Ulisse | “Nella velocità punto un cielo senza limiti”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ostia – L’Italia è la Patria dellaMondiale e Olimpica. Marcell Jacobs, Filippo Tortu. Tra i grandissimi campioni che hanno dato alla maglia tricolore allori di grande spessore storico. Dietro di loro, c’è la Nuova Generazione che spinge avanti e vuole correre sui passi dei Giganti. E lo fa con grande soddisfazione di un’che cresce e che desidera proseguire a scrivere la storia. Un pezzo di questa favola azzurra vive allee lo fa tutti i giorni al Centro Sportivo di Castel Porziano, ma anche a Formia, nei raduni che la Fidal organizza al Centro di Preparazione Olimpica Zauli, come l’ultimo dello scorso gennaio. E il protagonista di questo pezzo di favola e con grande passione vissuta è sicuramente Angelo. Già incontrato da Il Faro online in passato, che ha ...

Il forte atleta piacentino, tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto... I prossimi appuntamenti Allenamenti in vasca alternati al lavoro di preparazionein palestra ...... il massimo evento invernale dell'italiana, ultima chiamata per qualificarsi agli Europei ... a partire dall'uomo più atteso, il campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs (...

Atletica Fiamme Gialle, Ulisse: “Nella velocità punto un cielo senza ... Il Faro online

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Atletica Giovanile, le Fiamme Gialle Simoni sul podio: medaglie e ... Il Faro online

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Le Fiamme Oro arruolano due nuovi atleti: le schede Queen Atletica

Questa è consistenza. C’è sempre più fiducia per Leonardo Fabbri che prosegue il proprio momento favorevole con il primato stagionale di 21,53 nel peso e la vittoria a Belgrado: è la terza gara in cre ...Il piacentino si allena con lo staff dell'Italia in vista del prossimi impegni agonistici. In estate sono in programma Mondiali in Giappone, Universiadi in Cina e, a dicembre, gli Europei in vasca cor ...