Atletica | Chiappinelli verso l’esordio stagionale a Siviglia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Yohanesè pronto al debutto. Il 25enne senese sarà in gara domenica 19 febbraio asui 42,195 chilometri, dove arriva con il bagaglio di tre mezze corse nel 2022 nelle quali si è migliorato in ogni occasione fino al crono di 1h00:45 che gli ha dato il titolo tricolore a Pisa in ottobre, quinto azzurro di sempre, ma anche da primatista italiano dei 10 chilometri (fine di agosto con 27:50 ad Arezzo). “Dopo un intenso periodo di lavoro e di molti chilometri macinati – ha detto– eccomi pronto e carico per il mio debutto in maratona. Voglio godermi questo esordio con l’obiettivo di divertirmi, fare esperienza e dare il massimo senza dover dimostrare niente a nessuno”. Tra i big in partenza spicca il nome dell’etiope Mekuant Ayenew che è riuscito a imporsi tre anni fa a ...

