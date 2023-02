Atletica | chi sono gli avversari di Marcell Jacobs oggi a Lievin | africani all’orizzonte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)sarà il grande protagonista del Meeting di, quinta tappa del World Indoor Tour (livello gold) dileggera che andrà in scena questa sera nella località francese. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato sui 60 metri indoor, distanza di cui è Campione del Mondo e primatista europeo con il 6.41 corso lo scorso anno a Belgrado. Il velocista lombardo tornerà alla ribalta dopo aver corso i 60 metri in 6.57 una decina di giorni fa a Lodz e punta a migliorarsi quando mancano ormai tre settimane agli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul). Il nostro portacolori dovrà anche rispondere al britannico Reece Prescod, che a Berlino ha tuonato un impetuoso 6.49 e sembra minacciare il nostro portacolori in vista degli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul). Aè previsto un ...