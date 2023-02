AstraDoc porta a Napoli il docu-film “Franco Battiato – La voce del padrone”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Arriva ailche racconta un protagonista d’eccezione della musica d’autore. “– Ladel” di Marco Spagnoli sarà proiettato nell’ambito della rassegna “– Viaggio nel cinema del reale” al Cinema Academy Astra di via Mezzocannone. Alla presentazione del biopic, in programma venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20:30, interverrà Ruggero Cappuccio, Direttore del Campania Teatro Festival. Ilmentario (Italia, 2022, 90?) è un viaggio fisico, ma anche ideale, da Nord a Sud dell’Italia per raccontaree la sua influenza sulla cultura del nostro paese attraverso testimoni d’eccezione che restituiscono la storia e la personalità di, genio ...