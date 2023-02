Asl | sanità territoriale | il direttore generale Volpe fa il punto con il Prefetto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldell’Asl ha incontrato ildi Benevento, Carlo Torlontano, con il quale ha condiviso le strategie ed i percorsi sin dal periodo della pandemia da Covid-19. Il tema dell’incontro tra i due vertici ha riguardato la ricognizione sullaed in particolare lo stato di avanzamento dei molteplici progetti in cantiere.“Dopo l’intenso periodo che ci ha visto in prima linea contro la pandemia, siamo in piena attività per la realizzazione del nuovo assetto organizzativo e strutturale che assicurerà ai cittadini del territorio un’assistenza sanitaria innovativa e di qualità”. Queste le parole deldell’Asl, Gennaro, dopo l’incontro in Prefettura durante il quale ha ...