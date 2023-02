Ascolti tv | i dati di martedì 14 febbraio 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Bene la Champions League Nella serata di ieri,14su Rai1 Come se non ci fosse un domani ha portato a casa 2.409.000 spettatori pari al 12.6%. Su Canale 5 il match di Champions League tra Milan e Tottenham ha ottenuto 4.447.000 spettatori pari al 21.7% di share (pre e post nel complesso: 3.333.000 – 16.1%). Su Rai2l'ultima puntata di Boomerissima ha registrato 1.119.000 spettatori pari al 7.3% di share (presentazione di 12 minuti: 936.000 – 4.3%). Su Italia 1 il programma Le Iene ottiene 1.148.000 spettatori con l'8.5% (presentazione di 25 minuti: 1.235.000 – 5.7%). Su Rai3 CartaBianca conquista 729.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione di 13 minuti: 846.000 – 3.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 808.000 spettatori con il 5.6% di share.