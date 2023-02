Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 14 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Rai1 con la fiction Black Out – Vite sospese, basse invece tutte le altre reti. Le Iene battono il film di Canale5, netto calo per Boomerissima.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Come se non ci fosse un domani – Long Story Short ha totalizzato 2408 spettatori (12,64% di share); la partita di calcio di Champions League: Milan-Tottenham su Canale5 ha conquistato in media 3333 spettatori (share 16,06%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1148 spettatori (8,46%). Su Rai2 il programma Boomerissima ha portato a casa 1118 spettatori (7,29%), mentre la puntata ...