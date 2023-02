Artem Tkachuck Pino di Mare Fuori è fidanzato? Vita privata dell’attore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è la serie di successo che sta spopolando – letteralmente – tra il pubblico di appassionati Rai, ma non solo. Una storia trainante, appassionata e coinvolgente che sta conquistando tutti, grazie anche alle fantastiche interpretazioni recitative dei suoi protagonisti. Una delle narrazioni televisive più popolari ed attese di sempre che è in grado di tenere incollati allo schermo non solamente i giovani, ma anche gli adulti. Un vero e proprio fenomeno mediatico, ambientato in un istituto di pena minorile a Napoli. Ricordiamo, inoltre, che la terza attesissima stagione, in anteprima streaming su Rai Play dove sta totalizzando record di spettatori, da oggi, 15 febbraio 2023, è in prima serata su Raidue. Quando esce4? Data e anticipazioni, il successo ...