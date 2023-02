Ma è difficile anche perché Zubimendi desidera giocare in Premier League, e per me l'è inposition.'Il Barcellona potrebbe riprovare a chiedere Brozovic per Kessie...'Sì, ma sono d'...Inora all'estero sembra esserci l', snobbata l'estate scorsa dal giocatore stesso perché non ritenuta una squadra all'altezza. Visti i risultati di questa stagione le prospettive ...

Arsenal in pole per un centrocampista da oltre 100 milioni Calciomercato.com

Mercato Lazio, Milinkovic Savic ai saluti: l'Arsenal in pole Footballnews24.it

Arsenal sempre in pole position per un centrocampista a zero Calciomercato.com

Jorginho all'Arsenal è già polemica tra i tifosi: "Avremo il ... IlNapolista

Fresneda si allontana dalla Juve: l'Arsenal fa sul serio numero-diez.com

Depuis quelques temps, Arsenal a les yeux rivés sur le milieu de terrain de la Réal Sociedad Martin Zubimendi. Les dirigeants londoniens avaient même voulu signer le joueur de 24 ans cet hiver. Finale ...Lundi 13 février 2023, la Ville de Montauban a approuvé la cession de plusieurs parcelles sur l'ancien site de l'Arsenal. Un projet doit voir le jour. Voici lequel.