Armati di coltello e tirapugni in giro a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Insu una motodia serramanico, il tutto senza patente: denunciati un 18enne e un 17ennediandavano in. Gli agenti del Commissariato Posillipo erano impegnati – ieri sera – in un cotrollo del Territorio. In via Mergellina, angolo largo Sermoneta ahanno controllato due persone a bordo di uno scooter, trovandole in possesso di una serramanico e un. I poliziotti hanno denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offedere i due, un 17enne e un 18enne entrambi di. Contestata al 18enne anche la guida senza patente perché mai ...