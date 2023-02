Archiviazione Prof Nicola Maffulli | mai alcun abuso sugli allievi

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023). Con questa formula è stato prosciolto da ogni ipotesi di accusa ilessore. Il GIP del Tribunale di Salerno ha scritto nel decreto che “esaminata la richiesta diavanzata dal Pubblico Ministero, ritiene che la stessa meriti accoglimento…”. Il medico di fama internazionale, quindi, non ha commesso nessunstudenti della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Ateneo di Salerno. Il caso assurse alla cronaca nazionale. Nell’opinione pubblica si insinuò il dubbio chefosse davvero una sorta di gerarca nei confronti degli. Dubbio poi demolito dalle indagini e dalla recentedel Tribunale. Ma non solo. Tra gli ...