Aquaman | su Prime Video in streaming da oggi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), il cinecomic diretto nel 2018 da James Wan con Jason Momoa, Amber Heard e Nicole Kidman, arriva su Amazoninda15 febbraio 2023., il cinecomic diretto nel 2018 da James Wan con Jason Momoa, Amber Heard e Nicole Kidman, arriva su Amazoninda15 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Ispirato all'dei fumetti DC Comics, sul grande schermo Arthur Curry, protagonista "mezzosangue" della pellicola, prende le sembianze di Jason Momoa. Metà atlantideo e metà umano,ha dei super poteri: sa gestire le acquee dei mari e degli oceani, sa nuotare a una velocità sovrannaturale per un uomo e sa ...

Jason Momoa (), ...Sin dalleimmagini in cui ci è stato mostrato l'aspetto del Namor di Tenoch Huerta si è ... grazie al film su, in cui il re della mitologica città dei fumetti DC Comics ha portato i fan ...

Aquaman 2 e il Regno Perduto, scheda del film di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il ...