Appicca due incendi e distrugge diverse auto | arrestato un 58enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Napoli: per il reato dio aggravatoduea Napoli,preso dalla polizia. Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di D.F.L., classe ’65, per il reato dio aggravato. In seguito ad attività info-investigativa gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza per ritenere che il destinatario del citato provvedimento restrittivo, nella notte del 15 gennaio u.s., avrebbeto il fuoco in piazza Carolina a Napoli, ...