Emanuele Crescenti, volta a documentare i maltrattamenti e le reiterate condotte violente , commessi in poco meno di due mesi, nei confronti di un'88enne del posto che veniva assistita per ...Nel corso delle indagini dei militari dell'Arma sono stati anche registrati episodi di violenza fisica ai danni dell'che, per tutto il periodo, ha subito senza alcuna possibilità di reagire. ...

Anziana maltrattata e lasciata senza cibo e acqua: badante arrestata Today.it

Anziana maltrattata e lasciata senza cibo e acqua, arrestata badante ... Corriere della Calabria

Anziana maltrattata nel reggino: in manette la badante violenta Virgilio

Anziana maltrattata, arrestata la badante Toscana Media News

Anziani maltrattati in una casa di riposo, accuse infondate: tutti assolti LeccePrima

La badante arrestata, di nazionalità georgiana, rintracciata dai carabinieri: è accusata di maltrattamenti ad un'anziana di San Ferdinando ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Nella giornata di ieri, i Ca ...