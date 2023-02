Lui è un modello piacentino che sfila per le grandi griffe e ha 10 anni meno della cantante di Soraè di nuovo innamorata. Paparazzata dal settimanale "Chi" a Parigi passeggia abbracciata a un bellissimo modello piacentino. A farle battere il cuore dopo la fine della sua storia d'...É tempo di nuovi amori per le star: dopo che Ilary Blasi è uscita allo scoperto col suo nuovo compagno, Bastian Muller , sembra profilarsi un nuovo amore anche per, benché lei continua a mantenere un profilo molto riservato. La cantante per un po' di tempo è stata legata sentimentalmente al rapper Livio Cori , ma la storia non è durata molto. Da ...

Anna Tatangelo allo scoperto con il nuovo amore Mattia Narducci TGCOM

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato, la fuga d'amore a Parigi con il modello Mattia Narducci Fanpage.it

Anna Tatangelo non si nasconde più: la cantante a Parigi con il nuovo fidanzato Gossipblog

Anna Tatangelo, chi è e cosa fa il nuovo fidanzato Grantennis Toscana

Anna Tatangelo allo scoperto con il nuovo amore Mattia Narducci TGCOM

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Livio Cori. Il suo nome è Mattia Narducci, 10 anni più giovane e modello di professione. La nuova coppia è stata paparazzata dal ...Anna Tatangelo paparazzata col suo nuovo fidanzato: ecco chi è l'ultima fiamma della cantante dopo Livio Cori.