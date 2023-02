Anna Tatangelo | fuga d’amore a Parigi con il nuovo fidanzato Mattia Narducci | ecco chi è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) C’è unamore nell’aria per. In questi giorni la cantante è stata paparazzata ainsieme al modello, di 10 anni più giovane di lei, che pare essere il suocompagno. Ad immortalare il momento è stata la rivista Chi che ha pubblicato in esclusiva gli scatti romantici. Nelle foto si vedeinsieme alnella sempre romantica capitale francese: i due sono stati fotografati mentre, mano nella mano, passeggiano per le vie del centro, teneramente abbracciati e più complici che mai. È la prima volta che i due vengono visti insieme. Ma chi è? Classe 1997, lavora come modello per diversi ...