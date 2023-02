Anna Tatangelo avvistata con un nuovo amore | di chi si tratta?

Dopo la fine della sua storia decennale con Gigi D'Alessio , da cui ha avuto il figlio Andrea, e poi con Livio Cori ,sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. A dare in esclusiva la notizia è stato il settimanale Chi , che ha mostrato in anteprima le prime immagini della coppia a ..., la cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone nel Lazio, è sempre in perfetta forma . La sua silhouette da far invidia è frutto di un duro lavoro in palestra e si una sana ...

Anna Tatangelo allo scoperto con il nuovo amore Mattia Narducci TGCOM

Anna Tatangelo ritrova l'amore dopo Gigi d'Alessio: ecco chi è il nuovo fidanzato La Gazzetta dello Sport

Anna Tatangelo, fuga romantica a Parigi con un modello: chi è Mattia Narducci Today.it

Anna Tatangelo, fuga d’amore a Parigi con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: ecco chi è Il Fatto Quotidiano

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato, la fuga d'amore a Parigi con il modello Mattia Narducci Fanpage.it

La cantante Anna Tatangelo è stata avvistata in compagnia di un nuovo compagno. Di chi si tratta Vediamo tutto quello che sappiamo.Dopo la fine della liaison con Livio Cori la cantante sta frequentando un giovane modello. Archiviato Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo è stata pizzicata dai paparazzi di Chi con un nuovo amore. Si tratt ...