Anna Bellisario morta per il tiramisù contaminato | Flower Burger si smarca | Sconvolti e addolorati | ma noi non c' entriamo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nella catena di hamburgherie vegane la ragazza,dopo 10 giorni per lo shock anafilattico, aveva mangiato un dolce contenente latte: "Comprato da un'altra ditta, non era riportato sull'etichetta.era nostra cliente da tempo"

"Dalle analisi fin qui condotte, non risultano tracce di uova o di latte nelle salse di nostra produzione". Alla vigilia dell'autopsia per far luce sul caso di, la ventenne morta dopo aver mangiato un tiramisù venduto come vegano ma che vegano non era, rompe il silenzio "Flower Burger" , la catena di ristoranti dove la studentessa aveva ...... Salvatore Corrado; Rita Perchiazzi; Alfonso Parente Stefanizzi; Arcangelo Corvaglia; Tommaso Stefanizzo;Buccarella; Cristian Primiceri; Emanuela Palamà; Giovanni; Giuseppe Dell'...

Anna Bellisario, morta dopo aver mangiato un tiramisù: il ristorante ... Fanpage.it

Anna Bellisario morta per il tiramisù contaminato, Flower Burger si smarca: "Sconvolti e addolorati, ma noi n… La Repubblica

Tiramisù vegano, Anna Bellisario morta a 20 anni: la verità dall'autopsia ilmessaggero.it

Anna Bellisario, morta per un tiramisù ilgazzettino.it

Merate, choc anafilattico: brioche alla crema e malore sotto la lente del Nas IL GIORNO

Proseguono le indagini della Procura di Milano sul caso della ragazza morta al San Raffaele per shock anafilattico dopo una cena al ristorante. Dieci giorni di agonia, poi il decesso, il 5… Leggi ...Alla vigilia dell'autopsia per far luce sul caso di Anna Bellisario, la ventenne morta dopo aver mangiato un tiramisù venduto come vegano ma che vegano non era, rompe il silenzio "Flower Burger", la ...