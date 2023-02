Anm Napoli | solo bus green entro sette anni con i fondi Pnrr

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stop ai mezzi inquinanti dal 2035. Il semaforo rosso dell'Ue non investe soltanto le auto private, ma anche i mezzi pubblici. A, l'Anm - azienda di trasporto locale interamente...

Stop ai mezzi inquinanti dal 2035. Il semaforo rosso dell'Ue non investe soltanto le auto private, ma anche i mezzi pubblici. A, l'- azienda di trasporto locale interamente partecipata del Comune - si è già attrezzata per lo sprint. Entro il 2030, se verranno rispettate le scadenze, il parco mezzi sarà full - green ...... quanto costa una giornata di stop della metro La domanda è valida sia dal punto di vista erariale (di mancati introiti per le casse di), sia dal punto di vista privato (dal momento che, quando ...

Stop alla metropolitana: dopo il San Valentino di passione dovuto al traffico in ginocchio nelle ore di punta e alla rabbia di migliaia di utenti costretti a percorrere chilometri a piedi, insorgono..