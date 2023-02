Aniasa - Viano | Portiamo gli ecoincentivi al 100% anche per il noleggio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Auspichiamo che nel 2023 vengano riconosciuti per intero gliper chi noleggia auto, al pari di chi le acquista. Confidiamo che il nuovo governo possa mettere mano a una revisione della tassazione sull'auto aziendale nel nostro Paese, partendo da un allineamento al resto d'Europa sulla deducibilità dei costi delle vetture": lo ha affermato Alberto, presidente di, sintentizzando le richieste avanzate al sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, nel corso di un incontro alla sede del dicastero. Il ruolo delha evidenziato come i dati del mercato automotive del 2022, nonostante il continuo stop&go dettato dagli annunci di incentivi e dalle successive modifiche della normativa, dimostrino il ruolo ...