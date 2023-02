Anarchici | Serracchiani a Nordio | ' diffusi atti riservati e non divulgabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In occasione delle richieste che sono state presentate di accesso aglidai colleghi Bonelli, Lai e Grimaldi il suo ministero ha dichiarato che sonoe none non si può avere copia perchè lo dice espressamente la legge". Lo ha affermato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora, dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo. Inoltre "nessuna richiesta di accesso agliè mai stata fatta dall'onorevole Donzelli, mai, mai", ha aggiunto l'esponente Dm e "prima del 31 gennaio non è stato presentato nessun atto di sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Donzelli e da parte di Fratelli d'Italia. In un Paese normale basterebbe questo per chiedere scusa e lasciare l'incarico di ...