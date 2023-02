Amici | la produzione spoilera per sbaglio l’imminente uscita di un allievo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ad22 è tempo di eliminazioni di massa in vista del Serale, visto che i posti sono pochi rispetto ai ragazzi che si trovano ancora nella scuola. E per quanto riguarda il canto, l’entrata di Mezkal, artista scelto da Rudy Zerbi, ha lasciato presagire immediatamente che uno dei suoi attuali allievi – Aaron, Piccolo G. e Jore – lascerà il talent di Maria De Filippi prima del Serale. E per un errore social fatto da chi gestisce la pagina Instagram di, il nome dell’che andrà via è già statoto: a quanto pare si tratta di Jore.22, Rudy Zerbi presenta Mezkal: chi andrà a sostituire in vista del Serale? Durante la striscia giornaliera di22 andato in onda ieri pomeriggio, 14 febbraio 2022, Rudy Zerbi ha introdotto un nuovo concorrente di nome Mezkal e ...

Maddalena in crisi ad Amici, la reazione del professore Emanuel Lo. Momento difficile per Maddalena Svevi ad Amici 22. A grande sorpresa, la ballerina ha rivelato ai suoi compagni di scuola di ...