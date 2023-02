Amici 22 | le coppie del talent show festeggiano San Valentino

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Anche ad22 si festeggia San. Ecco com’è andata Nella scuola di Maria De Filippi, infatti, trehanno celebrato la ricorrenza in maniera speciale. Megan, Isobel e Federica sono state infatti invitate a cena dai rispettivi fidanzati Gianmarco, Cricca e Piccolo G. Dopo una cena a lume di candela, i cavalieri hanno cantanto e suonato una canzone scritta apposta per le loro belle. I ragazzi, elegantissimi in giacca e ca, si sono dati da fare e hanno allestito una romantica tavolata con cuoricini, palloncini e candeline. Hanno poi cosparso petali di rose lungo tutto il corridoio, per guidare le loro dolci metà verso la sala dell’amore. Nel frattempo Megan e Federica si sono preparate conmake up e capelli impeccabili e abiti adatti all’occasione. Appena arrivate i cavalieri le hanno accolte con ...

... potrebbe essere qualcuno tra i loro. Gli impegni "non necessari" dovrebbero essere evitati e ... Leche pianificano di concepire un bambino dovrebbero aspettare tempi migliori. Cancro ...Leggi Anche '22', la ballerina Isobel conquista l'accesso al serale La dolce dedica di Wax Anche in casetta si respira aria d'amore. 'Scegliete liberamente come celebrare l'amore, ma fatelo ...

Ad "Amici 22" San Valentino speciale per tre coppie TGCOM

Amici 22, Cricca ed Isobel nuova coppia: “Ho scritto una canzone per te” (video) Tvblog

San Valentino: cioccolatini regali intramontabili e a cena non solo coppie ma anche gruppi di amici RadioSienaTv

RUNFORMEYER #RUNFORLOVE: una corsa virtuale in coppia per ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Nozze d’oro celebrate da 100 coppie Festa al centro di aggregazione sociale LA NAZIONE

San Valentino 2023 è andato in archivio con non poche coppie dichiaratamente LGBTQI+ che hanno voluto ... Tifavano per me, applaudendomi. Chiamavano i loro amici/colleghi/ex mogli tossiche per ...Nella scuola di Maria De Filippi, infatti, tre coppie hanno celebrato la ricorrenza in maniera speciale. Megan, Isobel e Federica sono state infatti invitate a cena dai rispettivi fidanzati Gianmarco, ...