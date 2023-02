Ambiguità | prudenze e contraddizioni di Papa Francesco sugli omosessuali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Uscito il 10 febbraio per Paesi edizioni, il nuovo libro di Luciano Tirinnanzi, giornalista di Panorama e direttore generale della stessa società di pubblicazioni specializzate in scenari internazionali, è opera destinata a far parlare di sé. Lo si evince già dal titolo: “Lasciate che i gay (non) vengano a me. Chiesa età ai tempi di”. Lasciandosi alle spalle pregiudizi valutativi e finalità didascaliche – nell’introduzione si dice chiaramente che non si è di fronte a «un volume di morale o che pretende di “fare la morale”» (p. 14) – l’autore conduce in centocinquantasette pagine un’indagine giornalistica seria, rigorosa, documentata su un tema quanto mai spinoso qual è quello dell’atteggiamento della Chiesa contemporanea verso le persone Lgbt+. E lo fa muovendosi accortamente tra il troppo di Scilla e il meno ...