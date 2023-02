Amazon | Antitrust Ue pronto a indagare acquisizione produttore Roomba

L'UE è pronta ad avviare un casocontroper la sua proposta di acquisizione da 1,7 miliardi di dollari di iRobot, produttore di Roomba, nell'ultimo segnale che i grandi gruppi tecnologici riceveranno un maggiore ......'pesante' e già ai tempi dell'accordo del 1997 aveva generato un certo clamore perché l'... Offerte Specialisconta del 24% l'iMac, solo 1199 12 Feb 2023 iMac M1 CPU 8 core e GPU 7 ...

Amazon,Antitrust Ue pronto a indagare acquisizione produttore ... Agenzia askanews

Big Tech: perché l'Antitrust crea vantaggio per Amazon e Alphabet Investire.biz

Possibile indagine antitrust della FTC su Amazon Punto Informatico

Amazon, pace con l'Antitrust Ue: impegni su dati, Buy box e Prime CorCom

Champions League, da Dazn alla Rai: i 5 in corsa per i diritti tv 2024-2027. Cosa può cambiare Corriere della Sera

Ecco i prodotti più venduti su Amazon con sconti veramente top! Si sono prodotti singoli ma anche categorie, come quella dei dispositivi Amazon. Ad accomunarle tutte sono appunto i prezzi imbattibili ...L'antitrust del Regno Unito, ovvero la CMA (Competition and Markets Authority) ha infine di fatto bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, almeno nella forma in cui questa ...