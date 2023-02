Allarme di Legambiente | “Costante fenomeno delle Ecomafie | bisogna alzare il livello d’attenzione”

... nelle regioni meridionali continuano ad essere molto alti, con la Sicilia che è una delle prima regioni per criminalità ambientali " spiega Giuseppe Alfieri, presidenteSicilia - . ...... nelle regioni meridionali continuano ad essere molto alti, con la Sicilia che è una delle prima regioni per criminalità ambientali " spiega Giuseppe Alfieri, presidenteSicilia - . ...

Allarme Legambiente "Costante fenomeno delle Ecomafie, bisogna ... Italpress

Allarme Legambiente: "Costante fenomeno delle Ecomafie' Virgilio

A febbraio è già allarme siccità in Friuli Venezia Giulia UdineToday

Smog, da Legambiente: «Allarme ingiustificato» - La Provincia La Provincia di Cremona e Crema

Inquinamento dell’aria, l’allarme di Legambiente Il Piccolo

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è una sostanziale costanza del fenomeno delle Ecomafie, con un dato sull’illegalità ambientale che rimane più o meno lo stesso”. A dirlo è Stefano Ciafani, presidente nazional ...La penuria d'acqua, che sul Settentrione del Paese non ha mai mollato la presa, ricomincia a mordere in modo significativo anche in un territorio nel quale per la scarsità delle piogge nei corsi d'acq ...