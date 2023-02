All Star Game NBA 2023 | decisi i partecipanti per la gara del tiro da tre e delle schiacciate

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Questo fine settimana si terrà l’AllNBAed è tutto pronto a Salt Lake City per la paratestelle. Il sabato come sempre sarà caratterizzato da alcuni iconici eventi come ladelda tre punti e soprattutto quella. Nelle ultime ore la NBA ha ufficializzato iper questi due eventi. Una super sfida quella nelda tre punti, con protagonisti alcuni dei giocatori che scenderanno in campo poi anche la domenica. Da Jayson Tatum a Damian Lillard, passando per Tyrese Haliburton. Attenzione anche su alcuni tiratori davvero eccellenti come Kevin Huerter, Buddy Hield ed Arfernee Simons, secondo giocatore di Portland selezionato. Il pubblico di casa farà sicuramente il ...

