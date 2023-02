Alfonso Signorini pubblica un video con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e accende le speranze dei fan

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un annuncio dato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 ha messo in agitazione il popolo del web.ha infatti ammesso, dopo essere stata sollecitata da, di vivere un momento di crisi con. Il rumor – che si stava rincorrendo da giorni – si è rivelato purtroppo fondato. Successivamente è intervenuto anche l’ex Vippone, chiedendo privacy in un momento così delicato, sebbene siano entrambi consapevoli di essere una coppia nata sotto i riflettori. Fra l’altro, come lo stesso Pier ha raccontato, i due ci hanno tenuto a essere i primi a parlarne per evitare speculazioni. Poche ore fa però, un reelto dal conduttore, loro grande amico, ha riacceso ledei ...