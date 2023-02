Alfa Romeo - Futuro Biscione | tutti i modelli dei prossimi anni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ormai ci siamo: manca una settimana esatta alla pubblicazione dei conti 2022 di Stellantis. Un momento come sempre fondamentale per conoscere gli indicatori di salute industriale e finanziaria del gruppo, ma anche una possibile occasione di uscite pubbliche più o meno velate riguardo le tante questioni sul tavolo del board. Tanti dossier sul tavolo del board. Dall'elettrificazione completa della gamma europea, in ossequio al dettato del piano Dare Forward 2030, all'industrializzazione della piattaforma Stla medium, che verrà lanciata quest'anno sulla Peugeot 3008 (e che del piano costituirà il nerbo), i dossier su cui potrebbero arrivare importanti aperture sono molteplici. Nuova luce sui piani. Ma tra questi ce n'è uno che più di altri rischia di rivelare sorprese interessanti: quello suipiani dell'...