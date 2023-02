Al via l’iniziativa del ‘treno della neve’ Roma-San Candido | ecco da quando | gli orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sciare in modo sostenibile? Si, è possibile. A partire dal prossimo 17 febbraio raggiungere le località sciistiche dell’Alto Adige in modo ecologico, comodo e senza traffico diventa realtà grazie aldel. Trenitalia offre l‘intercity notte il venerdì e il sabato fino all’8 aprile. In questo modo si potrà fare a menopropria auto senza però rinunciare a un rilassante e suggestivo fine settimana in montagna. Neve a fine febbraio 2023? Le previsioni meteo di Giuliacci ae nel Lazioe partenze delMa quali sono glie le partenze del? Il venerdì e il sabato ...