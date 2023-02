(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Lasciateci esprimere la nostra gratitudine per tutto il supporto che stiamo ricevendo tanto da ogni persona individualmente quanto dall'intera comunita' europea", ha dichiarato Oleh Psjuk, voce ...

Chi rischia il posto Adesso che è arrivato l'ok definitivo del, non ci sono altre strade: per poter sopravvivere, il settore dell' automotive dovrà avviare un processo di radicale ...La band, nota soprattutto per "Stefania", ha tenuto una conferenza stampa ina Strasburgo e ha poi incontrato alcuni esponenti dei gruppi europei. "Siamo sicuri che la nostra musica sta ...

Al Parlamento europeo la Kalush Orchestra, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022 - Mondo Agenzia ANSA

Al Parlamento europeo la Kalush Orchestra, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La grande fuga dal Parlamento europeo degli eurodeputati italiani Tiscali Notizie

"Quanti idioti ci sono qui", scoppia il caso al Parlamento europeo La7

Il Parlamento europeo ieri ha approvato la legge che vieta la vendita di auto alimentate a diesel e benzina partire dal 2035. La Commissione europea, invece, ha proposto nuove regole per ridurre le ...L’unione Europea tira dritto, il Parlamento di Strasburgo ha definitivamente approvato il divieto di vendere autovetture e veicoli commerciali leggeri dopo il 2023. Una decisione attesa ...