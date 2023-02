Al Museo Arcos un Carnevale alla scoperta delle Corone dei Faraoni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 18 febbraio, ad, nella Sezione Egizia deldel Sannio, a partire dalle ore 16, i bambini saranno trasportati in un viaggio nel tempo e scopriranno i significati più reconditi dei copricapi indossati dai. Un’iniziativa promossa e organizzata da Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento, che promuove e gestisce la rete museale.alè un laboratorio narrativo e creativo: oltre a poter ascoltare il racconto avvincente della storiae a visionare antiche immagini presenti in alcuni templi e tombe, i bambini costruiranno un copricapo reale e indosseranno il gonnellino reale proprio come un Faraone. La Corona per l’antico popolo della valle del Nilo, era ...