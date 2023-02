(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Alospite aracconta la sua recente esperienza sanremese insieme a Gianni Morandi e a Massimo Ranieri e ripercorre anche i festival a cui ha partecipato in passato, non ...

La polemica Alconfessa che quella è stata una delusione che non dimenticherà mai, ma lancia anche una brutta frecciata alla giuria di quell'anno. Eleonora Daniele prova a smorzare i torni ma il ......pedate alle rose " in una "performance" un po' preparata e un po' no " da parte del Blanco, ...settantotto anni e si diverte a dare lezioni di canto " in compagnia del colleghi - rivali Al...

Al Bano furioso a Storie Italiane: confessa una grande delusione. Poi tuona: «Me la pagheranno» leggo.it

Al Bano, frecciata a Sanremo: “Me la pagheranno”, il cantante è furioso Internet Tuttogratis

Al Bano furioso su RTL 102.5: “Un’etichetta come quella delle sigarette non può cancellare la storia del vino, che va rispettato” RTL 102.5

“Al Bano furioso”. Caos a Cellino San Marco, Loredana senza parole: cos’è successo ILSIPONTINO.NET

"I fiori vanno nell'organico" e "Assumiamo giardinieri", così Amiu e ... Genova24.it

Al Bano ospite a Storie Italiane racconta la sua recente esperienza sanremese insieme a Gianni Morandi e a Massimo Ranieri e ripercorre anche i festival a cui ha partecipato in passato, non ...