Agganciano ragazza con deficit mentale su Facebook e la convincono a farsi dare oltre 2mila euro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sabrina (nome di fantasia) si è fidata di loro. Troppo, col senno di poi. “Stordita”, forse, anche da quelle piacevoli lusinghe e attenzioni che le avevano riservato. La vittima di questa storia è unadi 29 anni, caduta nella trappola di due pregiudicati già detenuti a Reggio Calabria per reati contro il patrimonio. Martedì mattina (14 febbraio) il giudice del tribunale di Bergamo Donatella Nava li ha condannati entrambi a tre anni di carcere per circonvenzione di incapace, visto il lieve ritardodi Sabrina, residente in un paese dell’hinterland bergamasco (l’accusa aveva chiesto 3 anni e 9 mesi, la difesa l’assoluzione). La 29enne era stata agganciata sudal più giovane dei due imputati, un coetaneo originario di Crotone. A quell’approccio virtuale, però, era seguita una conoscenza reale. Tanto che Sabrina ...

