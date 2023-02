Addio al poeta Giampiero Neri | il maestro in ombra

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – IlGiampietro Pontiggia, che il pubblico dei lettori conosceva con lo pseudonimo di, grande solitario della poesia, tanto da essere salutato dalla critica come “in”, è morto questa notte a Milano all’età di 95 anni. Nato a Erba (Como) il 7 aprile 1927, era il fratello maggiore dello scrittore Giuseppe Pontiggia, detto Peppo (1934-2003), cui fu legato, per tutta la vita da un complesso rapporto. La giovinezza, nella sua amata provincia lombarda, era stata toccata da due segni opposti. Da una parte l’uccisione nel 1943 del padre Ugo, che era stato segretario del partito fascista nel comune di Bosisio Parini (Lecco), da parte partigiani gappisti in un agguato nel torbido periodo della guerra civile, dall’altra l’incontro con il professor Luigi Fumagalli, ...