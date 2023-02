Addio a Dario Penne | storico doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di. Grande attore e artista; nonchédiIl mondo del doppiaggio si stringe attorno al dolore per la perdita del grandee artista,. Il triste annuncio è giunto sui social dai fedeli colleghi e amici, solo a qualche giorno prima del compimento dell’84° compleanno. Grande attore di cinema, teatro e televisione;viene ricordato da intere generazioni grazie alla sua iconica e intensa voce, soprattutto per il legame a importanti nomi e star nel mondo del cinema e delle serie tv. Daa ...

È morto Penne. L'indimenticabile voce di Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti, come per ...". "L'ho doppiato quasi 40 volte", spiegò Penne in una splendida intervista video del ... Anthony Hopkins Triestino classe 1938, Penne doppiò per la prima volta Anthony Hopkins nel 1990 in 'Ore disperate'.

Addio a Dario Penne, storico doppiatore italiano e voce di Bender, Anthony Hopkins e Michael Caine in dive ... Gametimers

Trieste. Addio Dario Penne, il doppiatore dei più grandi volti di Hollywood ilgazzettino.it

Addio a Dario Penne, un grande del doppiaggio italiano, tra Doc ... ComingSoon.it

TRIESTE - È morto Dario Penne, attore e celebre doppiatore che ha dato voce italiana, tra gli altri, a Anthony Hopkins e Michael Caine, oltre a tanti altri attori e protagonisti del ...Ci sono attori che, pur sapendo che non si tratta della loro voce, vengono associati a una certa intonazione e a un certo timbro. Per questo la morte ...